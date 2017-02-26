T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump'ın medya savaşı sürüyor: Davete katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yemek davetine katılmayacağını açıkladı

26 Şubat 2017 15:13

ABD Başkanı Donald Trump her yıl düzenlenen ve ABD Başkanları'nın da katılımıyla gerçekleşen yemek davetine katılmayacağını Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında duyurdu. Bu yılki davete yer almayacağını belirten Trump, "Herkese iyi dileklerimi iletiyor, güzel bir akşam diliyorum" diye yazdı.

Mesajında katılmama nedenini belirtmemiş olsa da, Trump'ın bu adımının, son dönemde medyaya yönelik eleştirel tutumunun bir devamı olduğu yorumları yapılıyor.

Trump’ın basın toplantısına CNN ve NYT alınmadı

ABD Başkanı Trump ve muhalif yayın organları arasındaki tartışma son dönemde giderek arttı. Beyaz Saray'da düzenlenen bilgilendirme amaçlı basın toplantısına CNN, New York Times, Los Angeles Times, New York Daily News, BBC Politico, Buzzfeed gibi medya kuruluşlarına katılma izni verilmemesi pek çok gazetecinin tepkisini çekti. Trump yanlısı pek çok gazete ve yayın kuruluşu da uygulamanın basın özgürlüğüne bir müdahale anlamına geldiği açıklamasını yaptı.

CNN'den Trump'a tepki

CNN Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda basın toplantısının dışında bırakılmalarını "kabul edilemez bir gelişme" olarak niteleyerek, "Anlaşılan o ki, Beyaz Saray hoşuna gitmeyen haber ve gerçeklerden bu şekilde intikam alıyor" ifadesine yer verdi.

Washington Post editörü Marty Baron da Beyaz Saray'dan gazetecilerin dışlanmış olmasını "korkunç" diye nitelendirerek, iktidarın "demokrasi dışı bir rotaya doğru ilerlediğini" ifade etti.

"Yalancı medya"

Donald Trump, seçimleri kazanmasının ardından sık sık medyaya yüklenerek, basın yayın organlarını "yalan haber yapmakla" suçladı. ABD Başkanı, son yaptığı açıklamalarda eleştirilerinin dozunu artırarak medyayı "halk düşmanlığı" ile suçladı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği davete ünlü isimler, gazeteci ve siyasetçiler katılıyor. Organizasyonda ABD başkanları da yer alıyor. Gecede Amerikan başkanlarının kendilerini hicveden bir konuşma yapması da bir gelenek. Trump'ın selefi Barack Obama'nın bu geceye sekiz kez katıldığı belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ap, MK/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray Muhabirleri DerneğiBaşkanıOcakBaşkanı Donald TrumpABD BaşkanlarıTwitterTrumpCNNNYTBaşkanı TrumpSarayCNN New York Times Los Angeles Times New York Daily News BBC Politico BuzzfeedBeyaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24