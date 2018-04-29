Trump'ın medya paylaşımları 'CNN'i döven' video ile sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başından bu yana devam eden ve Amerikan medyasını hedef aldığı paylaşımlarını Pazar günü yayınladığı bir video ile sürdürdü. Trump, Twitter hesabından, kendisini "CNN ile güreşirken" gösteren montaj bir video paylaştı.

Donald Trump, Başkan seçildikten sonra "yalan haber kuruluşu" diye tanımladığı CNN kanalını kamuoyu önünde sık sık hedef alıyordu.

Hafta içinde Trump yanlısı bir forumda yayımlanan montajlı videonun orjinal hali, Donald Trump'ın 2007 yılında katıldığı bir Amerikan güreşi şovu sırasında kaydedilmişti.

CNN kanalı ise konu ile ilgili haberine, "Trump CNN'i çocukça bir tweet'le yumrukladı" başlığını attı.

Yapılan haberde, videonun komik bulunmasının doğru olmadığı, bunun aslında "korkutucu ve tehlikeli" bir paylaşım olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Aynı haberde, CNN televizyonunun, "Başkan'ın gazetecilere karşı şiddeti özendirdiği bir gün üzüntü verici bir gündür" şeklindeki resmi cevabı da yer aldı.

Haberde Trump'ın Washington'da haftasonu yaptığı bir konuşmada sarf ettiği, "Yalancı medya Beyaz Saray'a yürüyüşümüzü durdumaya çalıştı. Ama Başkan ben oldum onlar değil" ifadeleri de eleştirildi.

Reliable Source (Güvenilir Kaynak) programının sunucusu Brian Stelter, bu ifadeleri, "Bu Başkan, Hugo Chaves'e, Recep Tayyip Erdoğan'a, Vladimir Putin'e mi benzemeye çalışıyor" sözleriyle yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içi de Amerikan MSNBC televizyonun iki sunucusunu yine Twitter hesabı üzerinden eleştirmiş sonrasında gelen tepkiler karşısında da sosyal medya kullanımını savunmuştu.

Trump, "Benim sosyal medyayı kullanışım alışıldık Başkan tipine uygun değil… Modern zaman Başkan tipine uygun" dedi

Başkan Donald Trump, hedef alan açıklamaları ülkede ses getirmişti.

Trump, MSNBC televizyonu programcıları Mika Brzezinski için "taş kadar aptal", Joe Scarborough içinse "deli" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü, bu ifadeleri savunurken, Donald Trump'ın bu sosyal medya paylaşımı, Demokratlar kadar bazı Cumhuriyetçiler tarafından da kınandı.

Trump'ın Twitter paylaşımları ile ilgili yakın çalışma ekibinin de endişeli olduğuna ilişkin haberler ülke medyasında yer aldı.

Ancak Başkan Trump, sosyal medyanın, "yalancı" olarak ifade ettiği bir kısım medya kuruluşlarını aşarak, kendisine, halkla direkt olarak temas kurma fırsatı verdiğini söylüyor.

Donald Trump, konu ile ilgili attığı tweet'lerde şunları kaydetti:

"Yalancı ve sahtekar haber medyası, Cumhuriyetçileri ve diğerlerini sosyal medyayı kullanmamam yönünde iknaya çalışıyor. Ama hatırlayın; ben seçimleri, röportajlar, mitingler ve sosyal medya sayesinde kazandım"

ABD Başkanı, Amerikan haber kuruluşu CNN'i de "bir yardımcısı ile ilgili Kongre soruşturması başlatıldığı" yönündeki haberini geri çekmesi ile ilgili de alaya aldı:

"Sonunda CNN'in, yalan haber ve çöp gazeteciliği yaptığının anlaşılmasından son derece mutluyum. Zamanı gelmişti"

Söz konusu haberle ilgili CNN içinde başlatılan soruşturma, 3 gazetecinin istifası ile sonuçlandı.

ABD Başkanı Trump'ın 33 milyondan fazla Twitter takipçisi bulunuyor.