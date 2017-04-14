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Dünya

Trump'ın 'kışlık sarayının' mutfağı sağlık standartlarına aykırı çıktı

Trump'ın özel bir kulübe çevirdiği malikâneye girmek isteyen kişilerin 200 bin dolar üyelik parası ödemesi gerekiyor

Denetçilerin hijyenik olmadığını ortaya çıkardığı tesiste Donald Trump, Japonya Başbakanı Abe ile yemek yemişti

14 Nisan 2017 15:42

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da "kışlık Beyaz Saray" olarak kullandığı Mar-a-Lago malikânesini inceleyen sağlık denetçileri tesisin mutfağında 10'dan fazla standart ihlali saptadı.

13 ihlal arasında bozulduğu için et ve balıkları gerekli soğuklukta tutmayı başaramayan buzdolapları da yer alıyor.
Bir diğer buzdolabının paslandığı tespit edilirken tesisteki musluk sularının çalışanların ellerini hijyenik hale getirebilecek ısıya yükselemediği ortaya çıkarıldı.
26 Ocak'taki hazırlanan rapora göre tesiste pişirilen balıkları parazitlerden arındırmak için gerekli işlemler yapılmıyor. Trump'ın özel bir kulübe çevirdiği malikâneye girmek isteyen kişilerin 200 bin dolar (yaklaşık 750 bin TL) üyelik parası ödemesi gerekiyor.

Miami Herald gazetesine göre Donald Trump'ın eskiden mutfağa ziyaret ederek tesisi kendisinin de denetlediği biliniyor.
Gazeteye göre Mar-a-Lago'da geçen yıl 11, 2015'te ise 2 standart ihlali tespit edilmişti.

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