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BBC Türkçe

Trump'ın kampanya ekibi uluslararası kaygıları yatıştırmaya çalışıyor

ABD'de başkanlık seçimlerine çok kısa bir süre kala Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibi, uluslararası alandaki kaygıları yatıştırmaya çalışıyor.

08 Kasım 2016 04:33

ABD'de başkanlık seçimlerine çok kısa bir süre kala Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibi, uluslararası alandaki kaygıları yatıştırmaya çalışıyor.

BBC'ye konuşan Trump'ın kampanya müdürü Kellyanne Conway, uluslararası tepkilerin 'canını sıktığını' söyledi ancak Trump'ın 'önce Amerika' anlayışını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 'Trump'ın aşırılıklarının insanları kusmak istemeye ittiğini' söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Radd El-Hüseyin ise Trump'ın 'uluslararası bir tehlike olduğunu' belirtti.

Conway Trump'ın 'Önce Amerika' derken yurtdışındaki Amerikan işlerinin kaybedilmesinin durdurulmasını, Nato dahil tüm ortakların adil bir pay ödemesini ve ABD için kötü olan ticari anlaşmaları yeniden müzakere etmeyi savunduğunu söyledi.

Conway, Başkan Barack Obama'nın New York Times'ın bir haberinden yola çıkarak Trump'a, nükleer silahların sorumluluğunun verilemeyeceğini belirttiği açıklamasına da tepki gösterdi.

New York Times, Trump'ın kampanya ekibinin, Trump'ın Twitter hesabının kontrolünü elinden aldığını yazmıştı.

Ancak Conway haberin doğru olmadığını söyledi ve nükleer silahlarla ilgili kendisine güvenilebileceğini belirtti.

Conway, Demokrat aday Hillary Clinton'ı da, bakanlık döneminde yardımcısına gizli belgelerin çıktısını almaya izin vermekle eleştirdi.

Trump'ın son günlerde neden Brexit'i sık sık telaffuz ettiğinin sorulması üzerine Conway, İngiltere'deki AB referandumunda 'AB'de Kalalım' kampının son günlerde son derece zinde göründüğünü ancak 'AB'den Ayrılalım' kampının destekçilerini oy vermek için etkileyerek seçimi kazandığını söyledi.

ABD Başkanlık seçimleri Salı günü gerçekleştirilecek.

Fox News'un yaptırdığı son ankete göre Clinton, Cuma günkü oy oranını iki kat artırarak dört puan öne geçmiş görünüyor.

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