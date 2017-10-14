Trump'ın 'İran' açıklaması tartışma yarattı; Suudi Arabistan, İsrail destekledi; AB karşı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile varılan nükleer anlaşmayı onaylamayacağına yönelik açıklama dünyada yankı uyandırdı. İrail, Suudi Arabistan Bahreyn, BAE ve Yemen Trump'ın açıklamasını desteklerken Almanya, Fransa, İngiltere ve AB karara karşı çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın dün (13 Ekim 2017) İran ile ilgili kararını açıkladığı konuşmanın ardından dünya adeta ikiye bölündü.

Hürriyet'in haberine göre, ABD Başkanı Trump, İran’ın “fanatik bir rejimin yönetimi” altında olduğunu, dünyaya ölüm, yıkım ve kaos yaydığını belirterek, 2015 yılında İran ile varılan nükleer anlaşmayı onaylamayacağını bildirdi. Trump, İran Devrim Muhafızları’nın da yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD'ye destek verenler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "İran'ın anlaşma koşullarına uyduğunu" kabul etmediğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik ettiği bildirildi.

Karar sonrası ilk destek İsrail'den gelirken, Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın "İran'ın anlaşma koşullarına uyduğunu" kabul etmediğini açıklamasına işaret edilerek, "Başkan Trump'ı cesur kararından dolayı tebrik ederim. Nitekim İran terör rejimine, cesurca karşı çıktı" ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan'ın, Trump'ın duyurduğu yeni İran stratejisini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Bahreyn'in Trump'ın ilan ettiği yeni İran stratejisini desteklediği duyuruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada ise ABD'nin yeni İran stratejisine "tam destek" verildiği bilgisi paylaşıldı.

Yemen hükümeti de yayımladığı açıklamada, ABD'nin yeni stratejisine destek verdiklerini duyurdu.

ABD'nin kararına karşı çıkanlar

Almanya, İngiltere, Fransa ve AB, ABD'nin açıkladığı "yeni İran stratejisine" karşı anlaşmanın devam etmesi yönünde açıklamalar yaptı.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’la nükleer anlaşmasının devam etmesi konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Üç liderin çalışma ofisiden yapılan açıklamada üç ülkenin liderleri olarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmayı onaylamamak yönündeki tutumunun dikkat alındığı, bu kararın olası sonuçları konusunda endişeli olunduğu vurgulandı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın tek taraflı olmadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın iptal etme yetkisinin bulunmadığını söyledi.