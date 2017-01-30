Trump'ın imza sahnesi hangi resmi hatırlatıyor?

Donald Trump'ın kararname imzalayışını gösteren fotoğraf geçen hafta yaygın bir şekilde paylaşılmıştı. Bu fotoğraf ile 19. Yüzılda yapılmış bir resim arasında nasıl bir benzerlik olabilir?

ABD'de Başkan'ın resmi ofisi olan Oval Ofis Amerika'nın ön beyni gibidir. Burası başkanın beyninin işleyişini, psikolojik motivasyonlarını dünyanın izlediği yerdir.

Eski başkan John F Kennedy'nin çocuklarının haşarılık yaptığı, Richard Nixon'un Elvis Presley dinleyerek gevşemeye çalıştığı, Obama'nın ise 100 yaşındaki dinç bir kadınla dans ettiği fotoğraflarla aklımızda kalmıştır bu ofis. Aynı zamanda yönetimin ruhsal sağlığının da göstergesi olmuştur.

Geçmişte, idari gücün sığınağı olan bu mekânda olup bitenler, bu mimari ve psikolojik uzamın gizemli yapısını muhafaza edecek şekilde dikkatlice sergilenirdi. Geçen hafta ise Oval Ofis'te Trump yönetiminin içgüdüleri nasıl eyleme çevirdiğini gösteren fotoğraflar peş peşe piyasaya sürüldü.

Bunlardan biri kamuoyunun dikkatini daha fazla çekti. Arkasında erkek danışmanlarıyla Başkan Trump, kürtaj yapan ya da bu konuda bilgi veren uluslararası kuruluşlara maddi yardım verilmesini engelleyen kararnameyi imzalıyordu.

Mexico City Kararı olarak bilinen ve ilk olarak 1984'te Ronald Reagan'ın imzaladığı bu kararnameyi Bill Clinton yenilemeyi reddetmiş, ama 2001'de George W Bush yeniden imzalamıştı.

Cinsiyet gibi hassas bir konuda, tek bir kadın danışmanın bile katılımı olmaksızın, üstelik dünya ölçeğinde çok sayıda kadının protestosundan kısa bir süre sonra Trump tarafından yeniden imzalandı bu kararname.

Yeni başkanın hayranları, ahlaki nedenlerle kürtaja karşı çıkanlar başta olmak üzere, bu kararnamenin imzalandığı anı gösteren fotoğrafı, Trump'ın muhalefet karşısındaki kararlılığının göstergesi olarak görecektir.

Muhalifleri ise kadın danışmanların olmadığı bu fotoğrafı, çarpık demokrasinin kanıtı, olaydan etkilenenlerin perspektifine karşı belirgin bir hissizlik hali olarak görmeye devam edecektir. Tıpkı Amerikalı ressam John Trumbull'un 1819'da Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanışını gösteren resminde olduğu gibi.

ABD'deki pullarda ve banknotlarda kullanılan bu ünlü resimde, köle sahipleri de dahil çok sayıda gururlu beyaz adamın, insan hakları ve eşitliği ilan eden bildirgeden dolayı birbirini kutladığını görüyoruz.