Trump'ın güvenlik danışmanı Gülen'in iadesini istiyor

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump Alabama Senatörü Jeff Sessions’u adalet bakanlığına, Kansas Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Pompeo’yu CIA’nın başına ve eski askeri istihbarat şefi Michael Flynn’i ulusal güvenlik danışmanlığına getirmeye karar verdi. Her üç isim de Başkan Barack Obama’nın teröre karşı izlediği politikayı ve izlediği dış politikayı eleştiren isimler.

Türk kamuoyu Emekli Korgeneral Flynn'i ABD seçimlerinin yapıldığı gün "Fethullah Gülen'in iade edilmesi gerektiği" ile ilgili yazdığı makale ile tanımıştı. Flynn ve Sessions Trump'a en erken destek açıklayan isimler arasındaydı.

The Intercept haber portalında çıkan bir makalede Flynn'ın Flynn Intel Group adlı firmasıyla lobicilik faaliyetleri yaptığı ileri sürüldü. The Intercept'in haberine göre firmanın müşterileri arasında Türk işadamı Kamil Ekim Alptekin de bulunuyor. The Intercept'e konuşan Alptekin, firmalarından Inovo BV tarafından Flynn'in şirketine uluslararası ilişkiler konusunda analiz için on binlerce dolar ödendiğini söyledi. Alptekin Flynn'ın yazdıklarına katıldığını ancak onun düşünceleri üzerinde bir etkiye sahip olmadığını söyledi.

Dış politikada acemi olan Trump'ın ulusal güvenlik politikasında atacağı adımlar hem ABD hem de ülke dışında yakından takip ediliyor. Sessions and Pompeo'nun atanması için senatonun onayı gerekecek ancak Flynn için bu söz konusu değil.

İslamı bir siyasi ideoloji olarak gören Flynn ulusal güvenlik konularında karar verirken Trump'ın yanında olacak. Trump Flynn ile ilgili olarak yaptığı bir açıklamada "radikal İslamcı terörü yenerken" Flynn'ın yanında olacağını söyledi. Flynn de Trump gibi Moskova ile daha yakın çalışılması gerektiği görüşünde.

Sessions daTrump'ın ilk destekcilerinden. Trump Sessions için daha önce "yasal konularda dünya çapında bir beyne" sahip olduğunu söyledi. Alabamalı senatörün avukatlık yaparken ırkçı bir yorum yaptığı iddiasıyla 1986 yılında eyalet yargıçlığı için adaylığına kongre onay vermemişti.

Mike Pompeo ise İran ile nükleer anlaşmaya açıkça karşı çıkmasıyla tanınıyor.

