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Dünya

Trump’ın 'gizemli' tweet’i sosyal medyada gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın tweet’i kısa süre içerisinde yüz binden fazla retweet aldı

31 Mayıs 2017 18:52

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gece attığı bir tweet’inde yaptığı yazım yanlışı sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları, Trump’ın tweet’inde yer verdiği ‘covfefe’ kelimesinin anlamını bulmak için yarış içerisine girdi.

Göreve gelmesinin ardından da seçim kampanyası boyunca sergilediği yüksek sosyal medya performansına ara vermeyen ABD Başkanı Trump, dün gece doğu yakası saatiyle gece yarısından biraz sonra kişisel Twitter hesabından “Despite the constant negative press covfefe” (Düzenli kötü basına rağmen covfefe) şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Trump’ın tweet’i kısa süre içerisinde yüz binden fazla retweet alırken, yaptığı hatanın ardından paylaşımı silen ABD Başkanı ise birkaç sonra kendisiyle dalga geçen yeni bir paylaşımda bulundu. Trump, şunları söyledi:
“Covfefe’nin gerçekten ne anlama geldiğini kim çözebilir??? Tadını çıkarın!”

Trump'ın “Kerfufle”  kelimesini yanlış yazmış olabileceği belirtiliyor. Kerfufle, daha çok birbirine ters görüşlerin çatışmasının doğurduğu  velvele, gereksiz telaş, gürültü patırtı anlamına geliyor.


 

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