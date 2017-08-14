Trump'ın eski direktörü uyardı: Çok az sadık çalışanı var

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci, Beyaz Saray'da Trump'ın görevden alınması için çalışanların olduğunu iddia etti.

ABD'nin ABC kanalına açıklamalarda bulunan Scaramucci, Trump'ın etrafında çok az "sadık" çalışan olduğunu da söyledi.

Beyaz Saray'da İletişim Direktörlüğü görevine getirildikten sadece 10 gün sonra görevinden alınan Scaramucci, "Washington'da, özellikle de Beyaz Saray'da Başkanla aynı ajandayı takip etmeyen ve farklı çıkarlar peşinde olan çalışanlar var." dedi.

Başkan Trump'a karşı çalışan kişilerin isimlerini paylaşmak istemeyen Scaramucci, "Washington'da Başkan, yerleşik siyasi yapının bir temsilcisi değil ve bazıları onu oradan çıkarma kararı aldı." ifadesini kullandı.