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BBC Türkçe

'Trump'ın ekibinin Rusya'ya işbirliğine dair henüz kanıt yok'

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Devin Nunes, Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibinin, geçen yılki başkanlık seçimleri sırasında Rusya'yla işbirliği yaptığına dair henüz bir kanıta ulaşılamadığını söyledi.

20 Mart 2017 00:08

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Devin Nunes, Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibinin, geçen yılki başkanlık seçimleri sırasında Rusya'yla işbirliği yaptığına dair henüz bir kanıta ulaşılamadığını söyledi.

FBI Başkanı James Comey Pazartesi, komisyona ifade verecek.

Amerikan istihbarat çevreleri, Rusya'nın, Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yenmesi için Trump'a yardım amacıyla siber saldırı düzenlediğine inanıyor.

Trump, kampanya ekibinin Rus istihbarat servisi elemanlarıyla görüştüğü iddialarını "yalan haber" olarak nitelemişti.

Ancak suçlamaların ardından Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn istifa etti.

Flynn'in bir Rus diplomatla, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin görüşmeleri konusunda Beyaz Saray'ı yanılttığı belirtilmişti.

Demokratlar tarafından yemin etmesine rağmen yalan söylemekle suçlanan Adalet Bakanı Jeff Sessions da FBI'ın soruşturmasından çekildi.

Cumhuriyetçi Partili Devin Dunes, "Şimdiye kadar işlendiğini bildiğimiz tek suç, Flynn'in adının sızdırılması" dedi.

Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Rusya'nın seçimlere olası müdahalesi araştırılıyor.

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