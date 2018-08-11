Trump'ın ek gümrük vergisi kararına Sırma Metal Genel Müdürü'nden beddualı tepki

24 Haziran seçimleri öncesinde AKP’den milletvekili aday adayı olan Sırma Metal Alüminyum Ltd Şti Genel Müdürü Mustafa Yasin Akgül, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisini iki katına çıkarma kararına Twitter üzerinden paylaştığı beddua ile tepki gösterdi.

Akgül “Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kahhar ismi şerifin hatırı için Trump’ı, Amerika’yı ve onların uşakları Siyonistleri kahr-ü perişan et” mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Trump "Türk Lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmeye devam ederken, az önce çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim. Alüminyum için vergi şu andan itibaren yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu aralar hiç iyi değil!" diye tweet atmıştı.