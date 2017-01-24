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BBC Türkçe

Trump'ın dışişleri bakanı adayı Senato'dan ilk onayı aldı

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi, Trump'ın dışişleri bakanlığına aday gösterdiği eski ExxonMobil CEO'su Tillerson'a onay verdi. Onay bir oy farkla çıktı.

24 Ocak 2017 05:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Rex Tillerson göreve başlamak için Senato'dan gereken ilk onayı aldı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Pazartesi günü yapılan oylamada, Tillerson'ın adaylığı 10'a karşı 11 oyla onaylandı.

Komitede 11 Cumhuriyetçi, 10 Demokrat üye bulunuyor. Oylamada üyeleirn bağlı bulundukları partinin çizgisine göre oy kullandığı görülüyor.

Dünyanın en değerli halka açık şirketi enerji devi ExxonMobil'in eski Başkanı ve CEO'su Tillerson'ın yeni görevine başlaması için Senato'nun genel kurulundan da onay alması gerekiyor. Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçiler elinde tutuyor.

Komite'deki görüşmeler sırasında, Cumhuriyetçi Marco Rubio, Tillerson'ı Rusya'ya karşı yumuşak davranmakla suçlamıştı.

64 yaşındaki Texaslı Tillerson'ın adaylığının bir oy farkla onaylanmasının Rubio'nun itirazını geri çekmesi sayesinde olduğu belirtiliyor.

Tillerson'ın dışişleri bakanlığına adaylığını eleştirenler, ünlü işadamının kurumsal çıkarları ulusal çıkarların önüne koymasından duydukları kaygıları dile getirirken, bu adaylığı destekleyenler ise uluslararası alanda dünya devletleriyle şirketi adına birçok anlaşmaya imza atmış olmasından dolayı ABD dış politikasına da taze bir soluk kazandıracağını düşünüyor.

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