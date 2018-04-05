Trump'ın danışmanı ticaret savaşı gerginliğini yumuşattı

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - ABD ve Çin\'in, bir birlerinin mallarına karşılıklı olarak \"gümrük vergisi\" getireceğini açıklamalarıyla tırmanan \"ticaret savaşı gerginliği\", ABD Başkanı Donald Trump\'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow\'un açıklamalarıyla biraz yatıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kudlow, iki dev ekonomi arasında görüşmelerin \"mümkün\" olduğunu ve bu durumun \"sürecin bir parçası\" olduğunu vurguladı. Kudlow, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada da, ortadaki durumun \"bir ticaret savaşı olduğunu düşünmediğini\" vurguladı ve \"her iki tarafın da yoğun müzakereler içinde olacağını\" beklediğini söyledi ve ekledi:

\"Sanırım (Çin ile) anlaşmaya varacağız... Çinlilerin geri adım atacağına ve işbirliği yapacağına inanıyorum.\"

İki dev ekonomi arasındaki gerginliği artıran gelişmeler;

- ABD\'nin Çin\'den yıllık ithalat büyüklüğü 50 milyar doları bulan ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini,

- dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin\'in de ABD\'den ithal edilen 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini,

açıklamaları oldu.