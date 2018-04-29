Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'e soruşturma

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner'e, ülke yönetimiyle ilgili yazışmalarını şahsi e-posta adresinden yapması nedeniyle soruşturma açıldı.

Demokrat Partili Kongre üyesi Elijah Cummings tarafından başlatılan soruşturmada 2016'daki seçim kampanyasında Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Hillary Clinton'a aynı gerekçeyle soruşturma açılması örnek gösterildi ve kamunun bu yazışmalarla ilgili gerçekleri öğrenme hakkı olduğu belirtildi.

Cummings, Kushner'den bu e-postaları silmemesini ve soruşturmanın devamı için kendilerine iletmesini talep etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise konuyla ilgili kendisine gelen sorulara "Bildiğim kadarıyla çok az sayıda yazışma bu yolla gerçekleşti" diye yanıt verdi.

Kushner'in avukatı, şahsi e-posta adresinden yapılan yazışmaların sayısının 100'ü geçmediğini söylemişti.

Donald Trump, geçen yılki seçim kampanyası boyunca Hillary Clinton'ın dışişleri bakanı olduğu dönemde yazışmalarını kişisel e-posta adresi üzerinden yapmasını eleştirmiş ve bunu kampanya malzemesi haline getirmişti.

Trump, Clinton'ın bu yüzden hapse girmesini sağlayacağını öne sürmüştü.