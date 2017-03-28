Trump'ın damadı Trump-Rusya bağlantısı iddialarıyla ilgili sorgulanacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve yardımcısı Jared Kushner, Trump'ın ekibi ve Moskova arasındaki bağlantı iddialarıyla ilgili Senato'da ifade verecek.

Beyaz Saray, Kushner'in Senato İstihbarat Komitesi'ne gönüllü olarak ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.

Komite, Rusya'nın geçen yılki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddiaları araştırıyor.

Rusya'nın Trump'ın Hillary Clinton'ı yenmesi için bilgisayar korsanlığı yaptığı öne sürülüyor.

Rusya'nın reddettiği iddiaları Trump ise "yalan haber" olarak nitelemişti.

İddialar hakkında Kongre'de iki ayrı soruşturma yürütülürken ayrıca bir soruşturmayı da FBI yürütüyor.

New York Times gazetesine konuşan yetkililer, komitenin Kushner'i, üst düzey Rus yetkililerle gerçekleştirdiği iki toplantı hakkında sorgulamak istediğini belitti.

New York'taki Trump Tower'da gerçekleştirilen bu görüşmelerden ilki Rusya Büyükelçisi Sergei Kislyak diğeri ise devlete ait bir kalkınma bankasının müdürüyle düzenlendi.

Beyaz Saray kaynakları New York Times'a, bu toplantılarda özel hiçbir şeyin görüşülmediğini, Trump'ın ekibinin rutin olarak Rus ve diğer yabancı heyetlerle görüştüğünü söyledi.