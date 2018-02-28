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Dünya

Trump'ın damadı Kushner'in gizlilik erişim seviyesi düşürüldü

"Bazı ülkelerin hükümet yetkilileriyle temasları endişe yarattı"

28 Şubat 2018 14:10

Beyaz Saray Başdanışmanı ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in gizlilik erişim seviyesinin düşürüldüğü bildirildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen, biri Beyaz Saray'da görevli iki yetkili, bir yılı aşkındır "çok gizli/hassas sınıflandırılmış bilgiye" erişim izniyle çalışan Kushner'in bundan böyle daha düşük seviyede gizlilik içeren bilgiye erişim yetkisine sahip olacağını söyledi.

Kushner'in gizlilik erişim seviyesinin, Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten John Kelly'nin, geçici güvenlik izinleri 1 Haziran 2017 tarihinden önce dolan Beyaz Saray yetkililerinin, geçen cuma gününe kadar daimi güvenlik izni edinmediler ise bu yetkilerinin kaldırılması talimatı üzerine düşürüldüğü belirtildi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de Kelly'nin talimatının yerine getirildiğini doğruladı.

Bu arada avukatı Abbe Lowell, durumun, Kushner'in "başkan tarafından görevlendirildiği çok önemli işini sürdürme kabiliyetini etkilemeyeceğini" söyledi.

"Bazı ülkelerin hükümet yetkilileriyle temasları endişe yarattı"

Washington Post da Kushner'in bazı ülkelerin hükümet yetkilileriyle temaslarının Beyaz Saray içinde endişe yarattığını yazdı.

Gazetenin, konuyla ilgili istihbarat raporlarını bilen eski ve şimdiki yetkililere dayandırdığı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İsrail ve Meksika'daki yetkililerin, Kushner'den ve iş anlaşmalarından nasıl fayda sağlayabileceklerini özel olarak tartıştıkları savunuldu.

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