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BBC Türkçe

Trump'ın başkanlığını protesto eylemlerinde bir kişi vuruldu

Donald Trump'ın başkan seçilmesine karşı düzenlenen protestolar sürüyor. Portland'da bir kişi vurularak yaralandı.

12 Kasım 2016 17:18

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından başlayan protesto eylemleri, üçüncü günde de devam etti. Reuters haber ajansı, Oregon eyaletinin Portland kentinde bir kişinin vurularak yaralandığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, kimliği açıklanmayan eylemci, gece saatlerinde Portland'da bulunan Morrison Köprüsü üzerinde vuruldu.

Portland Emniyet Müdürlüğü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkes bölgeyi derhal terk etsin" denildi ve olayla ilgili görgü tanıklarının kendilerine başvurmasını istedi.

Eylemcinin vurulma anına ve kim tarafından vurulduğuna ilişkin ayrıntılar henüz ortaya çıkmadı.

Portland'da bu olayın öncesinde de eylemlerde yine olay çıktı. Göstericilerin trafiği kapaması ve polise yabancı maddeler atması üzerine güvenlik güçleri müdahale etti.

Polis, göstericilere biber gazı sıkarken, kalkanlarla kalabalığı iterek dağıtmaya çalıştı.

Portland'ın yanı sıra Los Angeles, Miami ve New York'ta da protesto eylemleri düzenlendi.

New York'ta eylemciler, Washington Square Parkı'nda ve Beşinci Cadde üzerinde Trump'ın yaşadığı binanın önünde toplandı.

Trump, eylemlerle ilgili ilk açıklamasında protestocuların profesyonel olduğunu ve medyanın kışkırtmasıyla sokağa döküldüklerini söylemiş ancak daha sonra söylemini değiştirerek, eylemcileri övmüştü.

Protesto eylemlerine ağırlıklı olarak, Trump'ın başkanlığının ırk, din ve cinsiyet fay hatlarını derinleştireceğini düşünen gençler katılıyor.

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