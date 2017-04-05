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BBC Türkçe

Trump'ın baş stratejisti Bannon, Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Stephen Bannon, Beyaz Saray'da kilit önemdeki dış politika kararlarının alındığı Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çıkarıldı.

05 Nisan 2017 22:16

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Stephen Bannon, Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çıkarıldı.

Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Şubat'ta Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifası sonrası Bannon'ın Konsey'de görev almasına gerek kalmadığını söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi, kilit önemdeki dış politika kararlarının alındığı bir oluşum.

Stephen Bannon, Cumhuriyetçi Parti içinde bile "ırkçı ve aşırı sağcı" olarak nitelendirilmiş bir isimdi.

Özellikle basına karşı tavrı dikkat çeken Bannon, Trump'ı eleştiren medyaya "bir süre çenesini kapalı tutması" mesajını vermişti.

Bannon'ın Güvenlik Konseyi'nden çıkarılacağına yönelik ilk haberler Pazar günü Washington Post gazetesinde yer aldı.

Gazetenin haberinde Trump'ın, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni tamamen değişitirip yeni ekibin başına damadı Jared Kushner'i getireceği iddia edilmişti.

Nefret söylemi yapmakla eleştirilen Breitbart yayın kuruluşunun yönetim kurulu başkanı olan Bannon, geçmişte parti söyleminin dışında açıklamaları ve tutumu ile dikkat çekmişti.

ABD ordusunda subaylık yapan, ülkenin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs'ta da çalışmış olan 62 yaşındaki Bannon'ın danışman olarak atanması Demokrat Parti yetkilileri tarafından 'alarm verici' olarak nitelendirilmişti.

Bannon'dan önce Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından gelen baskılar üzerine Şubat ayında istifa etmişti.

Flynn'in ardından uzun görüşmeler sonunda aynı göreve H.R. McMaster getirilmişti. McMaster'ın Trump'la bu göreve gelmeden önce 'kendi ekibiyle çalışma' şartı koştuğu Trump'ın da bu şartı kabul ettiği belirtilmişti. ABD medyası Bannon'ın Konsey'den çıkarılmasının McMaster'ın talebi olduğunu ifade ediyor.

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