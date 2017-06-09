T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump'ın avukatı Comey'i suçladı

Kovulan FBI Başkanı James Comey'nin ABD Senatosu'nda verdiği ifadenin yankıları sürüyor. İfade sonrası Donald Trump'ın avukatı Comey'i Başkan ile yaptığı imtiyazlı görüşmeleri "yetkisi olmadan ifşa etmekle" suçladı.

09 Haziran 2017 11:42

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski Başkanı James Comey'nin ABD Senatosu'nun İstihbarat Komitesi'nde ifade vererek Beyaz Saray'ı yalan söylemekle suçlamasının yankıları sürüyor. İfade sonrası Donald Trump'ın avukatı Comey'i Başkan ile yaptığı imtiyazlı görüşmeleri "yetkisi olmadan ifşa etmekle" suçladı.

Trump'ın avukatı Marc Kasowitz, Comey'nin planının ne olduğunun araştırılması gerekip gerekmediği konusunda karar vermeyi "uygun yetkililere" bıraktığını söyledi.

Trump'ın ekibinin Rusya ile bağlarını araştırmakla görevli olan Comey perşembe günü verdiği ifadesinde Trump yönetimi'ni kendisini karalamak ve FBI hakkında yalan söylemekle suçladı. İfadesinde Comey, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlarının araştırıldığı soruşturmaya da değindi.

Flynn soruşturması

Comey, Flynn soruşturmasının durdurulması için Trump'tan emir almadığını söyledi. Ancak konuyla ilgili Trump'ın "Umarım bu işin peşini bırakırsınız" dediğini aktardı. Comey,Trump'ın bu sözlerinden soruşturmaya son vermesini istediği yönünde bir anlam çıkardığını komite ile paylaştı.

Trump Yönetimi'nin Rusya ile ilişkisinin araştırıldığı soruşturmanın başındaki isim olan Comey, Moskova'nın Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan seçimlere müdahalesi olduğundan hiç şüphesi olmadığını da sözlerine ekledi.

Comey, Trump'ın kendisini görevden alarak adaletin işleyişine engel olup olmadığı yönündeki soruya ise yanıt vermekten kaçındı. FBI'ın eski başkanı, bu konuda söz söylemesi gereken kişinin kendisi olmadığını belirtti.

Comey'in verdiği ifade, Trump'ın siyasi kariyeri için büyük önem taşıyor. Beyaz Saray'da dört ayı geride bırakan Trump, kritik bir soruşturmayı yürüttüğü sırada FBI Başkanı'nı görevden aldığı için adaleti sekteye uğratmak suçlamasıyla karşı karşıya.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/SSB/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kovulan FBI Başkanı James Comey ABD SenatosuDonald TrumpComey BaşkanBaşkanı Donald TrumpFederal Soruşturma BürosuBaşkanı James Comey ABD SenatosuKomitesiBeyaz SarayMarc Kasowitz ComeyRusyaComeyTrumpFBIComey TrumpUlusal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24