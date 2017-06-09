Trump'ın avukatı Comey'i suçladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski Başkanı James Comey'nin ABD Senatosu'nun İstihbarat Komitesi'nde ifade vererek Beyaz Saray'ı yalan söylemekle suçlamasının yankıları sürüyor. İfade sonrası Donald Trump'ın avukatı Comey'i Başkan ile yaptığı imtiyazlı görüşmeleri "yetkisi olmadan ifşa etmekle" suçladı.

Trump'ın avukatı Marc Kasowitz, Comey'nin planının ne olduğunun araştırılması gerekip gerekmediği konusunda karar vermeyi "uygun yetkililere" bıraktığını söyledi.

Trump'ın ekibinin Rusya ile bağlarını araştırmakla görevli olan Comey perşembe günü verdiği ifadesinde Trump yönetimi'ni kendisini karalamak ve FBI hakkında yalan söylemekle suçladı. İfadesinde Comey, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlarının araştırıldığı soruşturmaya da değindi.

Flynn soruşturması

Comey, Flynn soruşturmasının durdurulması için Trump'tan emir almadığını söyledi. Ancak konuyla ilgili Trump'ın "Umarım bu işin peşini bırakırsınız" dediğini aktardı. Comey,Trump'ın bu sözlerinden soruşturmaya son vermesini istediği yönünde bir anlam çıkardığını komite ile paylaştı.

Trump Yönetimi'nin Rusya ile ilişkisinin araştırıldığı soruşturmanın başındaki isim olan Comey, Moskova'nın Trump'ı Beyaz Saray'a taşıyan seçimlere müdahalesi olduğundan hiç şüphesi olmadığını da sözlerine ekledi.

Comey, Trump'ın kendisini görevden alarak adaletin işleyişine engel olup olmadığı yönündeki soruya ise yanıt vermekten kaçındı. FBI'ın eski başkanı, bu konuda söz söylemesi gereken kişinin kendisi olmadığını belirtti.

Comey'in verdiği ifade, Trump'ın siyasi kariyeri için büyük önem taşıyor. Beyaz Saray'da dört ayı geride bırakan Trump, kritik bir soruşturmayı yürüttüğü sırada FBI Başkanı'nı görevden aldığı için adaleti sekteye uğratmak suçlamasıyla karşı karşıya.

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