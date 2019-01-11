Trump'ın ardından Macron da Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarı yelekliler eylemleri nedeniyle, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmayacağı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkinliğe katılamamasında ana neden olarak sarı yelekliler eylemleri gösterilen Macron’un, 21 Ocak’ta Versailles’da iş dünyası liderleriyle Choose France Forumuna ev sahipliği yapacağı duyuruldu.



ABD Başkanı Donald Trump da ABD hükümetinin kapalı olması sebebiyle foruma katılamayacağını açıklamıştı.