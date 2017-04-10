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Dünya

Trump’ı Suriye saldırısı için kızı Ivanka mı ikna etti?

Ivanka Trump aynı zamanda babasının danışmanlığını da yapıyor

10 Nisan 2017 14:39

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch, ABD’nin Suriye’ye düzenlediği füze saldırısının arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka’nın olabileceğini belirtti.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, İngiliz Büyükelçi Kim Darroch, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a gönderdiği mesajda, Ivanka Trump’ın Suriye saldırısı konusunda babasını ikna etmiş olabileceğini yazdı.

Başkan Trump’ın danışmanlarından biri olarak görev verdiği ve Beyaz Saray kararları üzerinde etkili olduğu belirtilen Ivanka’nın, Suriye’nin İdlib kentinde 80’den fazla kişinin öldüğü iddia edilen kimyasal saldırı fotoğraflarından çok etkilendiği belirtiliyor.

İngiliz elçi, gönderdiği mesajda Ivanka Trump’ın İdlib’deki saldırıyla ilgili olarak attığı tweet’lere de dikkat çekerek, Trump’ın kızının etkisiyle Suriye konusunda ‘beklenenden daha sert’ bir adım attığı görüşünü paylaştı.

 

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