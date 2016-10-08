Trump'dan bir skandal daha

ABD'de başkanlık yarışında son viraja girilirken Trump'ın adı farklı skandallarla anılmaya devam ediyor. Cumhuriyetçilerin adayının bu kez kadınlar hakkında cinsiyetçi ifadeler kullandığı eski bir video kaydıyla başı dertte.

2005 yılında bir "Access Hollywood" isimli bir televizyon programının sunucusuyla konuşurken çekilen görüntülerde Trump, kadınları nasıl baştan çıkardığına dair ayrıntılı yorumlar yapıyor. En son evli bir kadını baştan çıkartmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını söyleyen Trump, güzel kadınların cazibesine dayanamadığını söylüyor.

Başkan adayı diğer yandan, çekici bulduğu kadınlara nasıl dokunduğunu ve onları öptüğünü anlatıyor ve şöhretinin ve servetinin kadınların bu duruma itiraz etmesini engellediğini de açıkça dile getiriyor.

Trump rakibi Hillary Clinton'la bir kez daha karşı karşıya geleceği canlı yayın tartışmasından 2 gün önce yayınlanan bu videoyla uzmanlara göre durumunu zora soktu. Hatta kimi uzmanlar bunun Trump'ın adaylığının sonu olabileceği ihtimalini bile dile getirdi.

"Daha iyi bir insan olacağım'"

Cumhuriyetçi aday, videonun Washington Post'ta yayınlanmasının ardından kampanyasının Facebook sayfasında bir video paylaşarak kamuoyundan özür diledi. "Bunları söyledim, evet. Ama yanlıştı. Özür diliyorum'' ifadelerini kullanan Trump, kaydın yıllarca öncesine dayandığını hatırlattı ve mükemmel bir insan olmadığını, ama ileride daha iyi bir insan olacağına söz verdiğini söyledi. Cumhuriyetçi aday diğer yandan eski başkan Bill Clinton'ın da geçmişte kadınları taciz ettiğini ve eşi Hillary Clinton'ın, eşinin kurbanlarına saldırıp onlara baskı uyguladığını öne sürdü.

Son anketlere göre Demokrat Parti'nin adayı Clinton yarışı önde götürüyor. Clinton'ın oy oranı yüzde 43 olarak tahmin edilirken rakibi Trump yüzde 38'de kalıyor.

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DW/dpa/rtr/ SÖ/MK