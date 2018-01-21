Trump'a yıl dönümü protestosu

ABD Başkanı Donald Trump göreve başlamasının birinci yıl dönümünde yüz binlerce Amerikalı tarafından protesto edildi. Resmi verilere göre Los Angeles'teki protesto gösterisine yarım milyon kişi katıldı. New York'taki protesto yürüyüşüne de 200 bin kişinin katıldığı bildirildi. "Kadınların Yürüyüşü" ABD'nin 300'den fazla kentinde düzenlendi.

Kadınlar yürüyüşlere ördükleri kedi kulaklı pembe berelerle (Pussy Hats) katıldılar. Protesto gösterilerinde "Kadının yeri Beyaz Saray'dır" ve "Palyaço seçen sirke razı olmalıdır" yazılı pankartlar taşındı. 2017 yılındaki yürüyüşe 3 milyondan fazla kadın katılmıştı.

Trump'tan alaycı tepki

Gösterilere alaycı ifadelerle tepki gösteren Başkan Trump Twitter hesabından yayınladığı mesajda "12 ayda başardığın hamleleri ve benzeri görülmemiş ekonomik başarılarımı kutlamak için sokaklara çıkın" ve "harika ülkemizin her yerinde hava güzel, bütün kadınların yürümesi için son derece elverişli bir gün" ifadelerine yer verdi.

Lincoln Anıtı'ndan Beyaz Saray önlerine yürüyen kadınlardan Vitessa Del Prete, "Cinsel tacizden on yıllardır kurtulamadık. Düzelme var ama halâ olmamız gereken yere varamadık" dedi. Kadınların Başkan Trump'ı protesto gösterilerine pazar günü de Las Vegas ve aralarında Berlin'in de bulunduğu Avrupa şehirlerinde devam edildi. Kadınların gösterileri Kongre'deki ek bütçe anlaşmazlığı yüzünden devlet hizmetlerinin "kapandığı" güne tesadüf etti. Gece yarısı bütçe harcamalarının kesilmesi nedeniyle bazı istisnalar dışında resmi daireler çalışamaz duruma geldi.

DW/afp/dpa, AG/ HT

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