Trump'a bilim insanlarından uyarı

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump'a İran'la yapılan nükleer anlaşma ile ilgili uyarıda bulunan 37 bilim insanının yazdığı bir mektup New York Times gazetesinde yayımlandı. Obama döneminde müzakere edilen ve imzalanan anlaşmaya destek veren bilim insanları, Trump'a yazdıkları açık mektupta anlaşmanın sağlayacağı stratejik avantajları kaybetmemesi yönünde uyardı.

Anlaşmanın İran'ın nükleer silah üretmesini de önleyen bir girişim olduğunu belirten bilim insanları, İran'ın gelecekte nükleer anlaşma üretmek istemesi durumunda anlaşmanın vaktinde tepki gösterilmesini mümkün kıldığına dikkat çekti.

Mektuba imza veren araştırmacılar arasında hidrojen bombasını geliştirenlerden Richard Garwin'in yanı sıra Nobel ödüllü bilim insanları da bulunuyor.

Trump'ın açıklamaları

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump, seçim kampanyaları sırasında İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası anlaşmanın geleceğini sorgulamış ve anlaşmayı "şimdiye kadar yapılan en kötü pazarlık" olarak değerlendirmişti.

Anlaşma, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1 ülkeleri) İran arasında yapılan müzakereler sunucu imzalanmıştı. Anlaşma, İran‘ın nükleer teknolojisini ve radyoaktif maddelerin zenginleştirilmesini sınırlandırılmasını öngörüyor.

İran'ın nükleer çalışmaların sınırlandırılması karşılığında da Batı ülkeleri uyguladığı yaptırımları kaldırma sözü vermişti. Yaptırımların kaldırılmasının ardından yabancı firmalar İran'da yatırımlar yapmaya başlamıştı.

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dpa/DW, DK/HS