T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump'a bilim insanlarından uyarı

ABD’nin müstakbel başkanı Donald Trump, İran'la yapılan nükleer anlaşmayı sonlandırmak istiyor. Bilim insanları ise Trump'ı anlaşmayı bozmaması yönünde uyardı.

03 Ocak 2017 21:43

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump'a İran'la yapılan nükleer anlaşma ile ilgili uyarıda bulunan 37 bilim insanının yazdığı bir mektup New York Times gazetesinde yayımlandı. Obama döneminde müzakere edilen ve imzalanan anlaşmaya destek veren bilim insanları, Trump'a yazdıkları açık mektupta anlaşmanın sağlayacağı stratejik avantajları kaybetmemesi yönünde uyardı.

Anlaşmanın İran'ın nükleer silah üretmesini de önleyen bir girişim olduğunu belirten bilim insanları, İran'ın gelecekte nükleer anlaşma üretmek istemesi durumunda anlaşmanın vaktinde tepki gösterilmesini mümkün kıldığına dikkat çekti.

Mektuba imza veren araştırmacılar arasında hidrojen bombasını geliştirenlerden Richard Garwin'in yanı sıra Nobel ödüllü bilim insanları da bulunuyor.

Trump'ın açıklamaları

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump, seçim kampanyaları sırasında İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası anlaşmanın geleceğini sorgulamış ve anlaşmayı "şimdiye kadar yapılan en kötü pazarlık" olarak değerlendirmişti.

Anlaşma, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1 ülkeleri) İran arasında yapılan müzakereler sunucu imzalanmıştı. Anlaşma, İran‘ın nükleer teknolojisini ve radyoaktif maddelerin zenginleştirilmesini sınırlandırılmasını öngörüyor.

İran'ın nükleer çalışmaların sınırlandırılması karşılığında da Batı ülkeleri uyguladığı yaptırımları kaldırma sözü vermişti. Yaptırımların kaldırılmasının ardından yabancı firmalar İran'da yatırımlar yapmaya başlamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, DK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDDonald TrumpTrumpNew York TimesRichard GarwinNobelDonald Trump Güvenlik KonseyiABD RusyaFransaAlmanyaBatıDeutsche Welle Türkçe dpa/DW DK/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24