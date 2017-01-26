Trump'a Ankara ve Moskova'dan Suriye yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki mülteciler için Suriye ve civarındaki bölgelerdegüvenli bölgeoluşturma planlarına Rusya ve Türkiye'den cevap geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu düzenlediği basın toplantısında, Trump’ın güvenli bölge planlarına ilişkin olarak "Türkiye başından beri Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasını savundu. Trump’ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lazım" şeklinde konuştu.

Kremlin'in açıklaması

Rusya adına açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimirty Peskov ise ABD yönetiminin kendileriyle Suriye'de mülteciler için güvenli bölge oluşturulmasına yönelik görüşmediklerini belirterek "Hayır, Amerikalı ortaklarımız bizimle görüşmedi. Bu ABD'nin aldığı bağımsız bir karar" dedi.

Peskov, ayrıca ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasından bu yana iki ülke arasında doğrudan iletişime geçilmediğini belirtti. Peskov "Suriye’de güvenli bölgeler oluşturacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın böyle bir plana yönelik tüm olası sonuçlarını hesaplaması gerektiğini' kaydetti.

Trump'ın Suriye planı

Reuters haber ajansı ele geçirdiği bir belgeye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve komşu ülkelerdeki mülteciler için güvenli bölge oluşturulmasını planladığını bildirdi. Belgeye dayandırılan haberde, konuya yönelik bekleyen bir taslak kararname olduğu ve bu kararname uyarınca ABD Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanının kararnamenin yayınlanmasından sonra 90 gün içinde evlerini terk eden Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşünü ya da üçüncü bir ülkeye kabul edilmeleri gibi daimi yerleşim imkânları bekleyebilecekleri, Suriye ve çevresinde güvenli bölgeler oluşturulmasını öngören bir plan oluşturmakla görevlendirildi.

Türkiye'nin uzun süredir ısrar ettiği güvenli bölge önerisine, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Suriye'deki krizi derinleştirme potansiyeli ve ABD ile Rusya jetlerinin Suriye hava sahasında ihtilaf yaşaması tehdidi nedeniyle destek vermemişti.

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