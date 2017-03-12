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BBC Türkçe

Trump, Zarrab iddianamesini hazırlayan Savcı Bharara'yı görevden aldı

ABD Başkanı, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'yı görevden aldı. İstifası istenen 46 savcıdan biri olan Bharara, Twitter hesabında "İstifa etmedim, kovuldum" diye yazd

12 Mart 2017 10:03

iddianameyi

Preet Bharara, Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından istifası istenen 46 savcıdan biriydi.

Tüm bu savcılar eski Başkan Barack Obama döneminde görevlerine atanmışlardı.

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Preet Bharara Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kovulduğunu söyledi.

Bharara, "İstifa etmedim. Dakikalar önce kovuldum. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı sonsuza dek profesyonel yaşamımın en büyük onuru olacak" diye yazdı.

8 Kasım'da yapılan seçim sonrası ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, Preet Bharara'dan görevini sürdürmesini istemişti.

48 yaşındaki Hindistan asıllı Bharara, 2009'da New York Savcısı olduktan sonra 25 farklı ülkeye gönderdiği güvenlik güçleriyle silah ve uyuşturucu ticaretiyle suçlanan kişileri New York'a getirtmiş ve hakim karşısına çıkartmıştı.

Bharara, yüksek profilli kişileri soruşturmasıyla ve açtığı yolsuzluk dosyalarıyla biliniyor.

İran'a yönelik uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlanan Reza Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlayan Bharara, ABD'de adını diplomatları, siyasileri ve 2008 küresel krizinin ardından 100'e yakın bankacıyı soruşturarak duyurmuş bir isim.

TIME dergisi 2012'de Bharara'ya "Wall Street'i suç üstü yakalayan adam" başlığıyla kapağında yer vermişti.

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