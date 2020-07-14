Trump yönetiminin yabancı üniversite öğrencilerine yönelik vize kararı geri çekildi

T24 Dış Haberler

ABD'de uzaktan eğitime geçen üniversitelerin yabancı öğrenciler için, vize sınırlaması kararı geri çekildi.

Trump yönetiminin aldığı karara göre, Eylül ayı ile birlikte tamamen uzaktan eğitime geçecek olan üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler, ülkelerine dönmek zorunda kalacaktı.

Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü gibi üniversiteler ve 17 eyaletin konuyu yargıya taşımasının ardından karar geri çekildi.