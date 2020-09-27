Trump yönetiminden yabancı öğrenci vizeleri için yeni kısıtlama önerisi

Trump yönetimi, ABD'ye gelen yabancı öğrencilere verilen vizelere kısıtlama getirmeyi planlıyor. Buna göre, yabancı öğrencilerin vizelerine 4 yıla kadar sabit süre getirilmesi gündeme geldi.

CNN'in aktardığı ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın sunduğu teklife göre, öğrenciler ABD'ye programlarının süresi kadar kabul edilecek ve bu süre 4 yılı geçmeyecek. Vize süresini aşma oranı daha yüksek olan ülkelerden olan öğrencilere ise maksimum 2 yıl vize verilecek ve devamı için yeniden başvurmaları gerekecek. Bu durumda olan ülkelerin sayısının 40 olduğu belirtildi.

Mevcut şartlarda ABD'ye gelen yabancı öğrenciler eğitimlerini tamamlayana kadar ABD'de kalabiliyor.