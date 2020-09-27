Trump yönetiminden yabancı öğrenci vizeleri için yeni kısıtlama önerisi

Trump yönetimi, ABD'ye gelen yabancı öğrencilere verilen vizelere kısıtlama getirmeyi planlıyor. Buna göre, yabancı öğrencilerin vizelerine 4 yıla kadar sabit süre getirilmesi gündeme geldi.
CNN'in aktardığı ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın sunduğu teklife göre, öğrenciler ABD'ye programlarının süresi kadar kabul edilecek ve bu süre 4 yılı geçmeyecek. Vize süresini aşma oranı daha yüksek olan ülkelerden olan öğrencilere ise maksimum 2 yıl vize verilecek ve devamı için yeniden başvurmaları gerekecek. Bu durumda olan ülkelerin sayısının 40 olduğu belirtildi.
Mevcut şartlarda ABD'ye gelen yabancı öğrenciler eğitimlerini tamamlayana kadar ABD'de kalabiliyor.
Söz konusu düzenleme yürürlüğe girerse ''F'', ''J'' ve ''I'' kategorilerindeki vize sahiplerini etkileyecek.
ABD'de yönetim, okulları uzaktan eğitime geçen yabancı öğrencilerin vizelerini iptal edecek düzenleme gündeme getirmişti. Ancak düzenleme uygulanmadan rafa kaldırılmıştı.