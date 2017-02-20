Trump yönetiminden AB'ye 'işbirliği ve ortaklık' güvencesi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pazartesi günü AB liderleriyle yaptığı görüşmede, ABD'nin Brüksel'e olan desteğinin devamına ilişkin endişeleri gidermeye çalıştı.

Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmesinin ardından konuşan Pence, Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD'nin Avrupa Birliği ile "işbirliği ve ortaklığı" devam ettirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Pence, ABD'nin dünyanın en büyük iki ekonomisinin güçlendirilmesi, terörle mücadele ve AB'nin doğusundaki ülkelere Rusya'nın müdahalesini engelleme konularında Avrupa ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Donald Tusk ise, "Amerika'nın birleşik bir Avrupa Birliği için tartışmasız desteğine güvendiğini" söyledi.

Pence ile görüşen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise ABD'nin "güçlü, birleşik bir Avrupa Birliği'ne ihtiyaç duyduğunu" kaydetti.

Trump'ın Brexit ve NATO ile ilgili sözleri ile Rusya'yla ilişkileri Avrupa Birliği'nde güvensizlik yaratmıştı.

Donald Trump, Brexit'ten yana açıklamalarda bulunmuş ve geçen ay Times gazetesine İngiltere'nin "ayrılmakla akıllıca davrandığını" söylemişti.

Trump geçen ay NATO'yu ise "işlevini yitirmiş" bir kuruluş olarak nitelendirmişti.

Pence hafta sonu Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD'nin NATO'ya "tartışmasız" desteğinin devam ettiğini söyledi.

Pence'in ziyareti sırasında AB Komisyonu binası önünde toplanan bir grup gösterici, Trump'ın kadın ile eşcinsel hakları ve iklim değişikliğine yönelik tutumunu protesto etti.

Protestocu Irene Donadio AFP'ye yaptığı açıklamada "Pence'in ziyaretini protesto için buradayız, çünkü ABD yönetiminin kadın haklarını dünya çapında zayıflatmasına karşı çıkıyoruz" dedi.