Trump yönetiminde ilk istifa

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanan 58 yaşındaki emekli General Michael Flynn’ın Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile geçen aralık ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar konusunda görüştüğü ve daha sonra başta Başkan Yardımcısı Mike Pence olmak üzere bazı yetkililere bu konuda yanlış bilgi aktardığı iddia ediliyor.

Flynn‘ın Rus Büyükelçisi ile yaptığı görüşmenin Barack Obama yönetiminin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kabul ettiği güne denk geldiğine işaret ediliyor. Beyaz Saray Flynn’in Rus Büyükelçisi ile bağlantı içinde olduğunu doğruladı.

Flynn istifa dilekçesinde istemeden yanlış bilgi aktardığını ve tüm kariyeri boyunca onurlu ve doğru tavır aldığını belirtti. Michael Flynn sürekli olarak Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesinden ve IŞİD’e karşı ortaklaşa mücadeleden yana tavır aldığını da açıkladı. Başkan Trump 2016 yılının Şubat ayında Flynn’i güvenlik danışmanı olarak atamıştı.

Başkan Trump’ın seçim kampanyaları sırasında da Michael Flynn’ın Rusya ile yakın ilişkiler içinde olması ABD’deki bazı çevrelerde şaşkınlık yaratmıştı. Flynn 2015 yılının sonunda Russia Today adlı Rus devlet televizyonunun yıldönümü kutlamasına katılmış ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanında görüntülenmişti.

Flynn, siyasetteki bazı aşırı görüşleri ve İslam karşıtlığı nedeniyle sürekli eleştirilere maruz kalmıştı.

Beyaz Saray‘dan yapılan açıklamada Flynn'in yerine geçici olarak 72 yaşındaki eski Vietnam gazisi emekli General Keith Kellogg'un atandığını bildirdi. Kellogg daha önce Trump'ın geçici hükümet kadrosunda da yer almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ÇA/HS