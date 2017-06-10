Trump yine Katar'ı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerinin yaptırımıyla karşı karşıya olan Katar'ı terörü finanse etmekle suçladı.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump, Katar'ın tarihsel olarak teröre üst düzeyde destek verdiğini belirterek, bu desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Trump, "Almamız gereken bir karar var. Kolay yolu mu seçeceğiz, yoksa zor ve gerekli olanı mı yapacağız? Teröre mali desteği durdurmamız gerekiyor. Bence Katar'a teröre desteğini sonlandırma çağrısı yapma zamanı gelmişti" diye konuştu.

Washington'dan ablukayı esnetme çağrısı

Trump'ın açıklamasından saatler önce ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Körfez ülkelerine bir çağrıda bulundu.

Katar'a yönelik yaptırımların insani sonuçları olduğuna dikkat çeken Tillerson; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın başını çektiği ülkelerin Doha'ya yönelik ablukasını hafifletmesini istedi. Trump'ın krizin aşılmasıyla görevlendirdiği Tillerson, ablukanın Katar'da gıda sıkıntısına neden olduğuna dikkat çekerek, "Ramazan ayında istenmeyen insani sonuçlar doğuruyor" dedi.

"Katar daha fazlasını yapmalı"

Tillerson, Doha'ya da çağrıda bulundu. Katar'dan komşu ülkelerin endişelerine tepkisiz kalmamasını isteyen ABD Dışişleri Bakanı, "Siyaseten şiddete yönelen bazı gruplara destek verilmesi Katar'ın tarihinde yer alıyor. Katar Emiri, teröristlerin ülkeden çıkarılması ve mali desteğin kesilmesi için bazı adımlar attı. Ancak daha fazlasını yapmalı, hem de acele etmeli" diye konuştu.

Tillerson, Katar'a yönelik yaptırımların IŞİD'e karşı operasyonlar için engel oluşturduğunu da vurguladı. ABD Savunma Bakanlığı da operasyonel sıkıntılar yaşamadıklarını ancak uzun vadeli planlama yapılmasının zorlaştığını belirtti.

ABD'nin ve koalisyon güçlerinin Katar'daki El Ubeyd Hava Üssü'nde 11 bin askeri ve yaklaşık 100 uçağı bulunuyor.

"Katar'a destek veremeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin asker gönderme kararı aldığı Katar'a desteği sürdüreceğini söyledi.

AKP'nin Yenikapı'daki iftar programında konuşan Erdoğan, "Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmaktan dolayı rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın, biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Katar'ın kraliyet ailesi 'terör' listesinde

Arap yarımadasının önde gelen ülkeleri teröre destek olduğu gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararı alıp, bazı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Körfez ülkeleri, Katar'a yönelik yaptırımlar çerçevesinde 12 kuruluş ve 59 kişiyi de kara listeye aldı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in ortaklaşa yayınladığı listede Katar'ın kraliyet ailesinden isimler de yer alıyor. Eski İçişleri Abdullah bin Halid El Tani ve Müslüman Kardeşler'in ruhani lideri Yusuf Al Karadavi listedeki isimler arasında.

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