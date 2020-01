Trump yeni yılda İran’la yattı, İran’la kalktı

ABD Başkanı Donald Trump, 2018’in ilk paylaşımlarında da perşembe günü başlayan protestoların ülke geneline yayıldığı İran’dan bahsetmeyi ihmal etmedi. Yeni yılı ABD’nin Florida eyaletindeki Mar-a-Lago’da karşılayan Trump, günün ilk saatlerinde kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, selefi Barack Obama dönemindeki yönetimin İran’a yönelik tutumunu eleştirdi. “İran, Obama yönetimiyle yaptıkları korkunç anlaşmanın her bir seviyesinde başarısız oluyor” diyen Trump, İran halkının yıllardır baskı altına tutulduğunu, ‘yiyecek ve özgürlüğe aç olduklarını’ savundu. ABD Başkanı, “İnsan haklarının yanı sıra İran’ın da zenginliği de yağmalandı. Değişim zamanı!” ifadelerini kullandı.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!