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Dünya

Trump yeni yılda İran’la yattı, İran’la kalktı

“İnsan haklarının yanı sıra İran’ın da zenginliği de yağmalandı; değişim zamanı!”

01 Ocak 2018 20:47

ABD Başkanı Donald Trump, 2018’in ilk paylaşımlarında da perşembe günü başlayan protestoların ülke geneline yayıldığı İran’dan bahsetmeyi ihmal etmedi. Yeni yılı ABD’nin Florida eyaletindeki Mar-a-Lago’da karşılayan Trump, günün ilk saatlerinde kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, selefi Barack Obama dönemindeki yönetimin İran’a yönelik tutumunu eleştirdi. “İran, Obama yönetimiyle yaptıkları korkunç anlaşmanın her bir seviyesinde başarısız oluyor” diyen Trump, İran halkının yıllardır baskı altına tutulduğunu, ‘yiyecek ve özgürlüğe aç olduklarını’ savundu. ABD Başkanı, “İnsan haklarının yanı sıra İran’ın da zenginliği de yağmalandı. Değişim zamanı!” ifadelerini kullandı. 

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