Trump yeni göç kararnamesi çıkaracak

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlediği basın toplantısında gelecek hafta göç konusunda yeni bir kararname çıkaracağını açıkladı.

Trump, "Halkımızı korumak için gelecek hafta yeni ve çok kapsamlı bir kararname çıkaracağız" dedi.

Amerikan Federal Mahkemesi'nin ilk göç kararnamesini bloke etmesinin ve Federal Temyiz Mahkemesi'nin de bu kararı onaylamasının ardından, kararnamenin ikinci versiyonunun daha özenli ve spesifik olacağını kaydeden Trump, San Francisco'daki Federal Temyiz Mahkemesi'nin kararını tanımamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Donald Trump, göreve başlamasından bir hafta sonra 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına 90 gün boyunca ABD'ye seyahat yasağı getiren kararnameye imza atmıştı.

"Göçmenler olmadan bir gün”

Öte yandan, perşembe günü ABD'de fast-food restoranlarından şık restoranlara ve küçük dükkanlara kadar onlarca işyeri göçmenlerle dayanışma amacıyla kapalı kaldı. Washington'da "Göçmenler olmadan bir gün” adı verilen ve Trump'ın göç politikasını protesto amacı taşıyan eyleme 70 civarında restoran katıldı.

Protesto, göçmenler bir gün işe gitmez ve tüketim yapmazsa ABD'nin nasıl görüneceğini gösterme amacı taşıyordu.

Bazı lokaller, çalışanları çağrıya uyup işe gitmediği için kapalı kalırken, bazıları da dayanışma amacıyla kapandı. New York, Los Angeles ve diğer kentlerde de göçmenler evde kaldı, çocuklarını bir günlüğüne okula göndermedi, ne alışveriş yaptı ne de benzin aldı.

Massachusetts'de bir müze de göçmenler tarafından yapılan ya da bağışlanan sanat eserlerini bir gün boyunca sergiden kaldırdı.

Beyaz Saray yakınlarında salata satılan bir kafede ise "Biz bir göçmenin üç oğluyuz. Çalışanlarımızın demokrasimizde seslerini yükseltme haklarına saygı duyuyoruz" yazısı asıldı. Salata kafesi zincirine ait 18 şube gün boyunca kapalı kaldı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, BS/BK