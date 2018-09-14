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Yaşam

"Trump Yaya Alt Geçidi"nin ismi değiştirildi

Donald Trump'ın ismini taşıyan Şişli Mecidiyeköy'deki yaya alt geçidin adı değişti

14 Eylül 2018 23:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyan Şişli Mecidiyeköy'deki  yaya alt geçidinin adının değiştirilmesine karar verdi.

Harita ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun ortak raporuyla İBB Meclisi gündemine gelen konu görüşüldü. Raporda Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde yer alan "Trump Yaya Alt Geçidi" isminin "Mecidiyeköy Yaya Alt Geçidi" olarak değiştirilmesi talep edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, talebi oyladı. Meclisteki üyeler, "Trump Yaya Alt Geçidi" isminin kaldırılması ve aynı yere "Mecidiyeköy Yaya Alt Geçidi" adı verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, değişikliğin son derece isabetli olduğunu belirterek, "Keşke aynı yere Karadeniz'de şehit edilen evladımız Eren Bülbül'ün adı verilseydi. Bu çocuklar bizim şehitlerimiz. Bunların adının yaşatılması gerekiyor." dedi.

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