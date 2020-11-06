Trump: 'Yasal' oylara baktığınızda rahatlıkla kazanıyorum

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ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, konuyla ilgili bir kanıt sunmadan sadece "yasal" oyların sayılması durumunda seçimleri "kolayca" kazanacağını söyledi.

Beyaz Saray'ın basın salonunda açıklamalarda bulunan Trump, "Yasal oyları sayarsanız ben kolaylıkla kazanıyorum. Yasal olmayan oyları sayarsanız seçimi çalmaya çalışabilirler" dedi.

Seçim gününden bu yana ilk kez kameraların karşısına geçen Trump, anketlerin bilinçli olarak yanlış sonuçlar verdiğini ileri sürdü ve "Mavi dalga olmadı, kırmızı dalga oldu" dedi.

Posta yoluyla gönderilen oyların sayılmasıyla Pennsylvania gibi eyaletlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın farkı eritmeye başladığını ifade eden Trump, bir kez daha oy sayma merkezlerine 3 Kasım'dan sonra ulaşan oyların sayılmaması gerektiğini ifade etti.

Trump, "Birçok dava olacak. Belki bu ülkenin en yüksek yetkili mahkemesine kadar gidecek. Bu seçimin böyle çalınmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

MSNBC kanalı, Trump'ın konuşmasını "yanlış bilgiler verdiği" gerekçesiyle yarıda kesti.