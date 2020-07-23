T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump ve Putin telefonda görüştü

23 Temmuz 2020 21:04

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve İran'ın nükleer programını ele aldıkları bildirildi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Stratejik istikrar ve silahlanma kontrolüne ilişkin konular detaylıca ele alındı. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) dahil olmak üzere bu konularda bir toplantı yapılmasına yönelik ivedi gereklilik teyit edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Görüşmede iki liderin, İran'ın nükleer programı etrafında yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "İki lider de bölgesel istikrar ve küresel nükleer silahsızlanmaya yönelik ortak çabaların önemine işaret ettiler" ifadesine yer verildi.

Putin ve Trump'ın, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleye dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

ETİKETLER

KoronavirüsCovid-19Donald TrumpDonald Trump Vladimir PutinVladimir PutinTrump PutinRusya ABD
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24