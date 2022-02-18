Trump ve iki çocuğu şirketleriyle ilgili soruşturmada ifadeye çağrıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve en büyük iki çocuğunun New York’ta şirketlerine yönelik soruşturma için yemin altında ifade vermek zorunda olduğu belirtildi.

BBC’de yer alan habere göre, Trump Organizasyonu, New York Başsavcılığı tarafından, yanlış yönlendiren ve hatalı değerlendirmeler sunarak vergi indirimi, kredi almakla suçlanıyor.

New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Trump’ın konu hakkında 21 gün içinde ifade vermesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Trump’ın şirketle ilgili suçlamaları reddettiği, karara itiraz edeceği biliniyor.

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı, Trump’ın oğlu Donald Trump Jr ve kızı Ivanka Trump’ın da ifadeye gelmesi gerrektiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı, şirketi hakkındaki suçlamaları "cadı avı" olarak niteliyor.