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BBC Türkçe

Trump Ukrayna'yı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın başkanlık seçimlerini Hillary Clinton lehine etkilemeye çalıştığını öne sürdü. ABD Başkanı, Rusya'nın müdahalesiyle ilgili iddialar hakkında soruşturma açan Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı ise Clinton'a 'çok yumuşak dav

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Kasım ayındaki başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyasını zayıflatmaya çalıştığını öne sürdü ve Rusya'nın olası müdahalesine yönelik açılan soruşturmayı sert biçimde eleştirdi.

Trump, ABD'de sabah erken saatlerde attığı Twitter mesajlarında, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı olan Hillary Clinton'a karşı "çok yumuşak davranmakla" suçladı.

Trump attığı bir mesajda, "Ukraynalıların Trump 'sessizce Clinton'ı desteklemek için çalışarak' Trump kampanyasını sabote etme çabaları. Peki soruşturma nerede A.B. (Adalet Bakanı)?" dedi.

ABD'de Rusya'nın başkanlık seçimlerinin sonucunu etkilemeye yönelik bazı eylemlerde bulunduğuna dair iddialar üzerine aralarında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre'nin de olduğu bir dizi resmi kurum tarafından çeşitli soruşturmalar yürütülüyor.

Trump'ın kampanya ekibinden bazı kişilerin Rus yetkililerle temasta olduğu ve bu temasların içeriğinin yasalara aykırı olup olmadığı ve Rus korsanların Demokrat Parti e-postalarını sızdırarak sonuçları etkilediği iddiaları inceleniyor.

Trump ise bu iddiaların doğru olmadığını ve açılan soruşturmaların "cadı avına" döndüğünü söylüyor.

Rusya ile soruşturmalar devam ederken, Ukrayna'nın müdahalesiyle ilgili de bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Söz konusu iddialar ilk olarak Ocak ayında Politico tarafından gündeme getirildi.

Yayınlanan haberde, Ukraynalı yetkililerin Trump'ın bir dönem kampanya müdürlüğünü yürüten Paul John Manafort'un Ukrayna'nın Moskova destekli eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in liderliğe yükselişindeki rolünün araştırılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

2014 yılında söz konusu araştırmayı yürüten Aleksandra Çalupa, daha sonra 2016'da seçimlerde Ukrayna kökenli Amerikalıların desteğine yönelik çalışmalar yapmak üzere Demokrat Parti tarafından danışman olarak tutuldu.

Çalupa, bu görevinin yanı sıra Manafort ile ilgili araştırmaya devam ettiğini ve elde ettiği bulguları da hem Demokrat Parti hem de Clinton kampanyasıyla paylaştığını söyledi.

Çalupa, araştırması sırasında Ukrayna Büyükelçiliği yetkililerinin sorularına yanıt vererek çok yardımcı olduğunu ve konunun seçimlerle ilgisi olmadığını söylüyor.

Ancak Demokrat Parti ve Clinton kampanyası ile Ukrayna Büyükelçiliği arasında bunun dışında herhangi bir başka bağ ya da ilişki olup olmadığı ise bilinmiyor.

Demokrat Parti de bu ilişki üzerinden seçime müdahale edildiği iddialarını reddediyor.

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