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Ekonomi

Trump, Türkiye'ye uygulanan alüminyum ve çelik vergilerini artırma talimatı verdi

  Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, “Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı nedeniyle” alüminyum ve çelikte uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi talimatı verdi

10 Ağustos 2018 19:08

 

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, “Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı nedeniyle” alüminyum ve çelikte uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi talimatı verdi.

Twitter hesabından verdiği talimatı duyuran Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye uygulanan alüminyum ve çelik gümrük vergilerinin, Türkiye’nin para birimi Türk lirasının çok güçlü dolarımız karşısındaki hızlı düşüşü nedeniyle artırılması talimatı verdim! Aluminyumda vergi yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil!” (Fotoğraflı)

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