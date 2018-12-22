Trump: Türkiye gibi ülkeler, IŞİD'den geriye kalanların icabına kolayca bakabilmeli

T24

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD’in büyük oranda yenildiğini belirterek, “Türkiye gibi yerel ülkelerin geri kalanlarla kolayca ilgilenmesi gerekir” dedi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump, “Beyaz Saray’dayım ve yoğun bir şekilde çalışıyorum. Federal hükümetin kapanması ve Suriye konusundaki haberleri çoğu SAHTE. Demokratlarla umutsuzca ihtiyacımız olan sınır güvenliği konusunda müzakerelere devam ediyoruz ancak bu uzun bir süreç olabilir” dedi. Trump, şöyle devam etti:

“Suriye konusunda ise ilk başta orada sadece 3 ay kalmamız gerekiyordu ve bu, 7 sene önceydi. Bunu hiç yapmadık. Ben başkan olduğumda, IŞİD çıldırmıştı. Şu anda ise büyük oranda mağlup edildi ve Türkiye’nin de aralarında olduğu diğer yerel ülkeler, geride kalanlarla kolayca başa çıkabilmeli. Biz eve dönüyoruz!”