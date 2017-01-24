Trump Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk haftada Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan (TTP) çıkılmasını onaylayan karara imza attı. Trump, kararnameyi imzalamasının ardından, "Amerikalı işçiler açısından önemli olanı yaptıklarını” söyledi. Trump böylelikle seçim kampanyası sırasında verdiği sözü tutmuş oldu.

2015 yılında Trump'ın selefi Barack Obama tarafından imzalanan Trans-Pasifik Ortaklığı ABD ile birlikte Avusturalya, Brunei, Şili, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını öngörüyordu. Dünya ekonomisinin yüzde 40'ını oluşturan ülkelerin imzaladığı bu anlaşma ile Pasifik bölgesinde Çin'in artan ekonomik etkilerine karşı konulması hedefleniyordu. Anlaşma henüz yürürlüğe girmemişti.

Trump NAFTA'yı yeniden müzakere edecek

Birçok Amerikalı tarafından işini kaybetme ve fabrikaların kapatılmasına neden olarak gösterilen serbest ticaret anlaşmalarına Trump'ın karşı çıkması, birçok seçmenin de Trump'ı tercih etmesinde etkili oldu. Trump'ın 22 yıldır yürürlükte olan, Kanada ve Meksika'yı kapsayan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) da yeniden müzakere etmesi bekleniyor. Bu çerçevede, Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile bir araya gelmesi planlanıyor.

ABD ile Avrupa Birliği arasında imzalanması planlanan Atlantik aşırı Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'nın (TTIP) akıbeti konusunda ise Trump herhangi bir açıklama yapmadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın, ikili ticaret anlaşmalarına sıcak baktığına işaret edildi. Trump'ın, İngiltere ile karşılıklı ticareti artırmak istediği, konunun cuma günü İngiltere Başbakanı Theresa May ile yapacağı görüşmede gündeme gelebileceği kaydedildi.

İki kararname daha imzaladı

ABD'nin yeni başkanı, pazartesi günü ayrıca kamu sektöründe memur alımının dondurulmasını ve kürtaja destek veren yabancı sivil toplum örgütlerine devletin mali desteğinin kesilmesini öngören iki karara daha imza attı.

Trump'ın cuma günü yemin ederek göreve başlamasından sonraki ilk icraatı, selefi Obama tarafından hayata geçirilen sağlık reformu yasasının iptaline yol açabilecek kararı imzalamak olmuştu.

Trump, pazartesi sabahı Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "işle geçecek bu yoğun haftada ağırlığı istihdama ve ulusal güvenliğe vereceğini” duyurdu. Pazartesi günü iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelen Trump, firmalara yüzde 15 ile 20 arasında vergi indirimi getirileceğini açıkladı. Trump, ancak Amerikan firmalarının ülke dışında üretim yapıp, ülke içinde mallarını satmak istemesi halinde gümrük cezası ödeyeceğini belirtti. Trump, mevzuatta yapılacak değişiklik ile de Amerikan firmalarının ülke içinde üretim yapmasının destekleneceğini kaydetti.

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dpa/AFP/Reuters, JD/BK