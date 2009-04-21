Trump Towers'in ilk müşterisi Mansimov oldu

Trump Towers'in ilk müşterisi Mansimov - FOTOGALERİ

Satışı Ivanka Trump başlatacak

Hangi hizmetler verilecek



Mecidiyeköy'de yükselerek İstanbul'un siluetine katılan Trump Towers İstanbul- Şişli'deki penthouse'u da satın alan Mübariz Mansimov binanın hızla süren inşaatının bitimini heyecanla beklediğini söyledi.Rezidans ve çok modern ofis katlarından oluşan Trump Towers İstanbul-Şişli, mayıs ayı içinde satışa sunulacak. Ön satışla yerini alan Mansimov, binanın mimari yapısından iç düzenlemelerine kadar mükemmel bir konsept yaratıldığını söyledi.Trump Towers, iki ayrı kuleden oluşuyor. Biri iş merkezi, diğeri de rezidans olan kuleler 39 katlı. Yerden yüksekliği ise 144 metre. Eski İstanbul'dan Üsküdar'a, Beylerbeyi'nden Rumeli Kavağı'na kadar muhteşem bir İstanbul manzarası sunan Trump Towers'ın tasarımı Brigitte Webers tarafından gerçekleştirildi.Kulenin rezidans bölümünde dairelerin 102 ila 650 metrekare arasında değişiyor. Ofis seçenekleri de 400 metrekareden başlayıp 2 bin metre kareye kadar çıkıyor. Ofis kulesinin üzerinde helikopter pisti bulunuyor.Büyük bir hızla devam eden projede kaba inşaat tamamlandı. Kulelerin dış cephe kaplamaları takılmaya başlanırken, rezidans bölümünün 2011 başında teslim edilmesi planlanıyor. Projede, rezidans ve ofis kulelerinin yanı sıra 40 bin 936 metre kare alana yayılacak 5 katlı alışveriş merkezi de yer alacak. Komplekste 185 mağaza bulunacak.Dünyanın en büyük gayrimenkul devlerinden biri olan Donald Trump'un Avrupa'daki ilk yatırımı olan Trump Towers'ın örnek daireleri ve satış ofisinin açılışı önümüzdeki ay gerçekleştirilecek.Donald Trump'ın şirketi Trump Organization'da Uluslar arası Projelerden sorunlu kızı Ivanka Trump, projenin tanıtımı için İstanbul'a gelecek.+ Trump Towers İstanbul-Şişli'de rezidans sahiplerinin özel kartla girebilecekleri 16 bin 800 şişe kapasiteli şarap kavı bulunacak. Daire başına 70 şişelik kav kapasitesi sunulacak. Ev sahipleri şarap stoklarını kolayca izleyebilecek.+ Projede sakinlerin bilet bulmaktan, rezervasyon yaptırmaya kadar her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik concierge servisi, 24 saat hizmet veren doorman (özel hizmet ve kapı görevlisi), resepsiyon, valet parking, teknik servis, housekeeping (ev işi hizmeti) gibi hizmetler bulunuyor.+ Rezidans sahiplerinin misafirlerini ağırlayabilecekleri 300 metrekarelik özel salon bulunuyor. Burada kütüphane, bar, şömine, oturma grubu, bilardo, business center, toplantı odaları ve çocuk oyun alanları yer alıyor.