Trump'tan Ulusal Muhafızları 'Washington'dan geri çekme' emri: Evlerine gidecekler ancak hızla geri dönebilirler

ABD Başkanı Donald Trump , George Floyd eylemleri nedeniyle bir süredir Washington'ta bulunan Ulusal Muhafızlara şehirden çekilme talimatı verdiğini duyurdu. Trump, "Evlerine gidecekler, ancak hızla geri dönebilirler" diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'ta bulunan Ulusal Muhafız güçlerine geri çekilme emri verdiğini söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Muhafızlarımıza Washington DC'den çekilme sürecini başlatmaları için emir verdim. Şimdi her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında. Evlerine gidecekler, ancak gerekirse hızla geri dönebilirler. Dün gece beklenenden çok daha az protestocu geldi."