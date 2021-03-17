Trump'tan insanlara "aşı olun" çağrısı

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Eski ABD başkanı Donald Trump, halka Koronavirüs aşısı olmaları için çağrıda bulundu.

Fox News'a konuşan Trump, "Aşı olmak istemeyen birçok insana aşı olmalarını öneririm. Bu insanların birçoğu bana oy verdi" dedi.

Trump insanların aşı yaptırmasını tavsiye etse de herkesin bu kararı kendisinin verme özgürlüğü olduğunu vurguladı. 45. ABD Başkanı, "Hepimizin özgürlükleri var ve buna göre yaşamamız gerekiyor. Buna katılıyorum ancak çok iyi bir aşıdan bahsediyoruz. Güvenli bir aşı ve işe yarıyor" dedi.

Trump daha önce de aşı yanlısı açıklamalarda bulunmuştu. Eski ABD lideri, şubat ayında gerçekleştirdiği CPAC konuşmasının sonunda, "Herkes gidip aşısını yaptırsın" demişti.

Yeni bir Associated Press-NORC Kamu Araşırmaları Merkezi anketine göre Cumhuriyetçilerin yüzde 42'si büyük ihtimalle veya kesinlikle aşı yaptırmayacağını söylüyor. Bu oran Demokratlarda ise yüzde 17.