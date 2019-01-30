Trump'tan Guaido'ya 'düzenli iletişimde kalalım' mesajı

BBC Türkçe

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu telefonla aradı. Trump, Guaido'dan, düzenli iletişim içinde olmalarını istedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yazılı açıklamasında, Trump'ın "Venezuela'nın demokrasisini geri kazanmak için mücadelesine destek olma" amacıyla Guaido'yu aradığını söyledi.

Salı günü Amerikan CNN televizyonuna konuşan Guaido, Trump ile birkaç kez konuştuğunu ve "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söylemişti.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, Başsavcı Tarek Willam Saab'ın talebi üzerine Salı günü Guaidó'ya yurt dışına çıkış yasağı koymuş ve onun banka hesaplarını dondurmuştu.

Guaido, ülkenin diktatörlük rejimiyle yönetildiğini söyleyerek, Maduro hükümetinin bir an önce erken genel seçim kararı alması gerektiğini vurguluyor.

Maduro: Seçim 2025'te

Rus RIA haber ajansına konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ülkedeki siyasi krizin çözümü için parlamento seçimlerinin planlanandan erken bir tarihe alınabileceğini ancak başkanlık seçimlerinin planlandığı gibi 2025'te yapılacağını söyledi.

Nicolas Maduro, Trump'ı kendisine suikast düzenlemeyi planlamakla suçladı.

Maduro, Trump'ın Kolombiya hükümetine ve Kolombiya mafyasına talimat verdiğini, kendisini Kolombiya mafyası aracılığıyla öldürmeyi hedeflediğini iddia etti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Pazartesi günü ABD'nin Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA'ya uygulayacağı yaptırımları açıklarken, elindeki defterde yazılı olan "Kolombiya'ya 5 bin asker" notu dikkat çekmişti.

Kolombiya hükümeti konuyla ilgili bir bilgiye sahip olmadığını açıkladı.

Rusya, Venezuela'da "derinleşen jeopolitik ayrışmaların çözümü için aracılık yapma" çağrısı yaptı.

Aralarında İngiltere, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri ise Maduro'yu, "seçime gitmemesi durumunda Guaido'yu Başkan olarak tanıyacakları" uyarısında bulunmuştu.