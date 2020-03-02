Trump'tan Bloomberg taklidi: Kürsünün altına doğru eğilip, "Beni buradan çıkarın" diye bağırdı

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ABD Başkanı Donald Trump, sıklıkla "boyunun kısa olduğunu söylediği" Demokrat rakibi Michael Bloomberg'i bir kez daha hedef aldı.

Muhafazakar Siyasi Hamle Konferansı'nda (Conservative Political Action Conference) konuşan Trump, bir başka Demokrat aday adayı Elizabeth Warren'ın karşısında Bloomberg'in verdiği tepkileri taklit ettiğini ifade ederek, kürsünün altına eğildi.

"Ona neyin çaptığını anlamadı" diyen Trump, takliti sırasında kürsünün altına eğilirken, "Beni sahneden indirin" diye bağırdı.

Elizabeth Warren, son iki canlı yayın tartışmasında rakibi Bloomberg'i sert bir şekilde hedef almıştı.ABD merkezli haber sitesi The Daily Beast, konu ile ilgili haberinde bu durumu vurgulamak için, "Warren, Bloomberg'i katletmeye karar verdi, onu öldürdükten 6 gün sonra" başlığını attı.

Trump, daha önce Bloomberg'i, "5'4lük (162.56 cm) ölü enerji kütlesi" olarak nitelendirmişti.