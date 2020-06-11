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Dünya

Trump'tan ABD askerlerini soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi çalışanlarına yaptırım kararnamesi

11 Haziran 2020 21:32

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzaladı.

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