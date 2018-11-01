Trump: Suudilerin bana ihanet ettiğini düşünmüyorum

ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Arabistan’ın kendisine ihanet ettiğini düşünmediğini söyledi. Dışişleri sözcü yardımcısı da, cinayet konusunda önce tüm gerçekleri görmek istediklerini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak Suudi Arabistan tarafından aldatıldığını düşünmediğini açıkladı. Beyaz Saray'da gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Trump, "Bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler” dedi.

Trump, "nasıl gelişmelerin olacağını görmeleri" gerektiğini de sözlerine ekledi. Trump, ABD'nin incelemesi gereken bir çok gerçek olduğuna dikkat çekti.

Suudi Arabistan, ABD'nin bölgedeki en önemli müttefikleri arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra ABD'nin silah sattığı ülkelerin başında Suudi Arabistan geliyor. Bu nedenle, Başkan Trump'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri bozmak istemediği yorumları yapılıyor.

Palladino'dan açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşıkçı'nın "boğularak öldürüldüğü" ve "parçalanarak yok edildiği" şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Palladino, ABD olarak cinayet hakkında bilgi toplamayı sürdürdüklerine işaret etti.

Palladino, ellerindeki bilgilerin Türk ve Suudi yetkililerin yürüttükleri soruşturmaların yanı sıra kendi topladıkları bilgilere dayandığını belirtti.

Sözcü yardımcısı Türk ve Suudi yetkilerle irtibat halinde olduklarına işaret ederek, ileride atılacak adımların elde ettikleri bilgilere bağlı olduğunu ifade etti.

Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı, öncelikle bütün kanıtları ve gerçekleri görmek istediklerini, ardından Suudi Arabistan'a verilecek yanıt konusunda karar verileceğini belirtti.

DW,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe