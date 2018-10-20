Trump Suudilerin açıklamasını "inandırıcı" buldu

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin Suudi Arabistan'ın 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını duyurmasını "büyük bir ilk adım” olarak nitelendirdi. Trump, ABD'nin bundan sonra alacağı pozisyonla ilgili olarak da Kongre ile birlikte çalışacağını söyledi.

Olayla ilgili açıklamada yapan Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Mucib, "Kaşıkçı ile İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğunda görüştüğü şahıslar arasında başlayan tartışmanın yumruk yumruğa kavgaya dönüştüğünü ve çıkan arbedenin Kaşıkçı'nın ölümüyle sonuçlandığını" söylemişti.

Trump, Arizona eyaletindeki bir etkinlik sırasında gazetecilerin bu açıklamaları inandırıcı bulup bulmadığı şeklindeki sorusuna, "Buluyorum" şeklinde yanıt verdi. Başkan, bir sonraki adımının ne olacağına karar vermeden önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmek istediğini söyledi.

Trump, "Suudi Arabistan harika bir müttefik. Ancak olanlar kabul edilemez" dedi. ABD Başkanı, Suudi Arabistan'daki gözaltıları "Büyük bir ilk adım. Bu sadece ilk adım. Ama büyük bir ilk adım" diye niteledi.

"Kongre harekete geçmeli"

Bazı ABD'li siyasetçiler ise Suudi Arabistan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamaya ilişkin çekincelerini ifade eden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Suudi tarafı ile Türk yetkililerin açıklamaları arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Trump'a yakın bir isim olan Graham attığı tweet'te, ”Önce bize Sayın Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığının varsayıldığı söylendi; Suudi Arabistan hükümetinin olayla ilişkisi külliyen reddedildi. Şimdi ise Veliaht Prens'n bilgisi haricinde konsoloslukta çıkan arbedede öldürüldüğü (söyleniyor)” ifadelerini kullandı.

Virginia senatörü Demokrat Tim Kaine de, "Suudi Arabistan'ın Virginia sakini gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ‘izahatı' -ters giden bir yumruklaşma- aşağılayıcı. Trump yönetimi bu vahşete karşı durmayacağından, Kongre'nin bunu yapması şart” diye tweet attı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin istihbarat komitesi üyesi Adam Schiff ise Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın bir kavgada öldüğüne ilişkin açıklamalarının inandırıcı olmadığını söyledi: "Şayet Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda kavgaya karıştıysa, ancak onu yakalaması ya da öldürmesi için gönderilenlere karşı kendi canını kurtarmak için kavga etmiştir” diyen Demokrat vekil, "Krallık ve bu kanlı cinayete karışan diğer sorumlulardan hesap sorulmalı, eğer Trump yönetimi bunun önünü açmayacaksa Kongre bunu yapmalı” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray basın sekreteri Sarah Sanders, yaptığı açıklamada ABD'nin Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili uluslararası soruşturmaları yakından izleyeceğini ve "zamanında, şeffaf ve hukuk sürecine uygun" bir adaleti savunacağını söylemişti.

Washington Post gazetesi için kaleme aldığı köşe yazılarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın politikalarına yönelttiği eleştirilerle tanınan Kaşıkçı, 2017 yılından beri ABD'nin Virginia eyaletinde yaşıyordu.

DW,AP/SÖ,CÖ

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