Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı: İfade özgürlüğünü korumak için buradayız

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin ardından, sosyal medya konusunda bir kararname imzaladı.

Twitter'a yönelik eleştiride bulundan Trump, "Twitter'ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir" derken, "Kararnameyle sosyal medya şirketleri artık sorumluluktan muaf olmayacak. Bugün ifade özgürlüğünü en büyük tehlikelerden birinden korumak için buradayız" şeklinde konuştu.

2020 başkanlık seçimlerine yönelik sosyal medya platformu Twitter ile çekişen ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'a sosyal medya şirketlerinin 'yanıltıcı uygulamalarına karşı' eyalet yönetimleriyle ortak çalışma konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Trump açıklamasında, ifade özgürlüğünün en büyük tehlikelerinden korumak için çalıştıklarını belirtti.

Kapatmakla tehdit etmişti

Trump, "muhafazakar sesleri bastırmakla suçladığı" sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etmişti.